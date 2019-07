Prima nazionale di "Francesco e il Sultano", un toccante dialogo fra Oriente e Occidente

Venerdì 12 luglio alle ore 21:00, fa il suo debutto in prima nazionale, presso la Rocca Vescovile di Bertinoro, lo spettacolo teatrale Francesco e il Sultano. Ainalsharaa – Il Pozzo dei Poeti. Il testo di Giampiero Pizzol, adattato e diretto da Otello Cenci è interpretato da Valeria Khadija Collina, dalla cantante siriana Mirna Kassis e da Fabio Mina, musicista. Le illustrazioni pittoriche sono di Alice Tamburini, mentre il visual design è di Joseph Nenci.

Nel 1219, nel pieno di una guerra tra l’Occidente e l’Islam, Francesco d’Assisi attraversa il mare, supera i confini di una guerra cruenta, si presenta come semplice cristiano e viene accolto come ambasciatore di pace da uno dei più influenti e lungimiranti capi dell’Islam: il Sultano d’Egitto e Siria, Malik al Kamil. “Francesco e il Sultano. Ainalsharaa - Il pozzo dei Poeti”, è il racconto in parole, musica, canto e immagini, di un incontro cruciale avvenuto 800 anni fa in Egitto, a Damietta, una città che si affaccia sul Mar Mediterraneo e sul Delta del fiume Nilo.

Un’opera che offre in forma poetica alcune riflessioni sul significato della parola dialogo e sull’origine profonda della pace. Due grandi uomini, figli di popoli in lotta tra loro e fedeli a un Dio chiamato in maniera differente, trovano le parole per raccontarsi e il desiderio di ascoltare. Un evento storico che offre l’opportunità a due donne del nostro tempo, una siriana e l’altra italiana, di incontrarsi, conoscersi e paragonarsi con i fatti di allora. Un incontro che oggi, come allora, apparentemente non cambia le sorti del mondo, ma che costruisce un piccolo, solido ponte tra due persone offrendo un esempio stimolante per ciascuno.

Lo spettacolo fa parte del programma del Festival della vita in ricerca. L’ingresso allo spettacolo è di € 12,00; per informazioni e prenotazioni sono disponibili contattando il Museo Interreligioso allo 0543.446600. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nella Chiesa di San Silvestro del Centro Residenziale Universitario, in p.zza Ermete Novelli n. 1 a Bertinoro.