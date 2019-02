Il batterista dei Litfiba si aggrega alla tribute band Raga & Roll

Venerdì 15 febbraio, a partire dalle 22, sul palco dell'X-Ray Pub di via Bertini 98 a Forlì saliranono i Raga&Roll, rinomato tributo ai Litfiba, e con loro si esibisce Franco Caforio che della band di Pelù e Ghigo è stato il batterista dal 1992 al 1999.

Un ospite d'eccezione per una serata dedicata a una delle band che più hanno segnato il percorso di crescita del rock italiano: i Litfiba. A omaggiare la band toscana con il loro tributo saranno i Raga&Roll formazione attiva dal 2004 che da allora porta il sound di Pelù e compagni in giro per tutta la penisola riscontrando sempre maggiori apprezzamenti. Da qui anche la possibilità di ospitare un “big” come Caforio che si altern con Daniele Mancini, batterista della band riminese. Con loro sul palco saliranno anche Mirko Canini alla chitarra, Marco Magnani al basso e Stefano Mancini alla voce. L'ingresso al concerto sarà libero (info e prenotazioni al 3356699605).

Caforio è nato a Riccione il 17 giugno del 1962. La sua attività dal vivo iniziò nel 1978, collaborando con Death SS e Violet Eyes. Nel 1987 vinse il “Concorso Internazionale di Musica per i Giovani Città di Stresa”.

Entrò nei Litfiba nel 1992, rimanendovi fino al 1999. Seguì poi Piero Pelù accompagnandolo nella carriera da solista e restando con lui fino al 2005. Coi Litfiba prese parte alle registrazioni in studio degli album: “Terremoto”, “Spirito”, “Mondi sommersi” e “Infinito”. Dal vivo le sue bacchette rotearono in “Colpo di coda”, “Lacio Drom”, “Croce e Delizia” e “ '99 Live”. Con Pelù solista mise la sua firma su: “Nè buoni né cattivi”, “U.D.S.”, “Soggetti smarriti” “100% Live” e “Presente”.