La Fugarena festeggia 50 anni: falò, spettacoli, giochi e tradizioni antiche

La Fugaréna di Terra del Sole taglia il traguardo delle 50 edizioni e ci dà appuntamento domenica 17 novembre 2019 con musica, spettacoli e folklore.

Antica sagra popolare di Terra del Sole, la Fugaréna fa rivivere un rito propiziatorio agreste: la tradizione vuole che in questo particolare giorno di festa si offrano in Chiesa i frutti della terra, mentre nel centro della Piazza si accende un grande falò e si svolgono giochi popolari come la corsa nei sacchi, la pentolaccia e il gioco del coniglio.

Programma

Il divertimento si accende già dalla mattina: alle 8.30 si tiene la rassegna di arti creative per l'infanzia Art'Infanzia. Alle 10.00 c'è invece una piccola escursione in e-mtb sulle colline (partenza da piazza d'Armi).

Alle 11.00 si svolge la Santa Messa con la benedizione dei doni agricoli alla chiesa di Santa Reparata.

Si apre alle 12.00 la Sagra dell'olio e dei sapori con la possibilità di pranzare presso gli stand gastronomici.

Alle 14.30 tornano i laboratori di Art'Infanzia e i giochi popolari e verticali.

Alle 15.00 parte una visita guidata a Palazzo Pretorio, mentre nelle vie del paese si accendono la musica, i giochi e gli spettacoli itineranti.

Il gran finale della festa, come da tradizione, è con la spettacolare accensione del falò in piazza d'Armi.