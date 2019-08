Il Re del Terrore a Forlì: una mostra dedicata al mitico Diabolik

Si entra nel vivo dell'estate 2019 con la rinfrescante proposta della Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" di Forlì: un ritorno gradito quello di Diabolik, che si presenta in veste di documenti, oltre una cinquantina, proposti negli anni passati in varie occasioni di eventi e iniziative diabolike. Dal 1° agosto al 30 settembre presso la sede fumettotecaria si può visitare l'esposizione consultabile intitolata "Prima & dopo Una Estate Diabolika!".

Un'occasione unica per ripercorrere, grazie al percorso cronologico, tutti i numerosi eventi dedicati al “Re del Terrore” e organizzati, nel corso degli anni, dalla Fanzinoteca e, antecedentemente, dall’esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi. Ricollegandosi al Decennale dell'evento "Un'Estate Diabolika", prima edizione realizzata nel 2010 a Cervia proprio dalla Fanzinoteca, il pubblico può fare quattro passi fra i ricordi e partendo dal lontano 1995, vedere documenti dell'iniziativa "Occhio al Fumetto" tenutasi a Ortisei, e ripercorre, passo dopo passo, una parte degli eventi più salienti che hanno visto in mostra il personaggio diaboliko e il suo universo. Per il pubblico fumetti vari in omaggio.



Quindi, un atipico invito per visionare documenti e materiali legati alle proposte diabolike del prima e del dopo quella lontana estate che la Fanzinoteca trasformò in diabolika, come la cartolina e la mostra realizzata per l'Avis, i pannelli delle mostre proposte in varie biblioteche, tipo le interessanti proposte dai titoli "Diabolik e il Mare", "Diabolik aspettando i 50", e poi ancora il grande evento realizzato alla Fiera di Forlì del Vintage per i 50 anni di Diabolik, oppure il volumetto "Ricordo Diaboliko", ed in fine piccoli documenti come flyer, locandine, fotografie, ecc.. Di supporto all’esposizione è attivato uno specifico “Spazio Lettura Diabolika”, sempre all’interno delle Fumettoteca, con a disposizione del pubblico circa un migliaio di vari albi Diabolik, oltre all'intera collana di Nero su Nero, cento volumi donatici dalla Casa Editrice Astorina, tutti disponibili per la libera lettura in comodi divanetti. E questo è solo per iniziare e dare il via all'innovativa manifestazione "DDD - DamnDaringDiabolik" che prevede un periodo variegato di proposte da proporre durante il corso di questo 2019.