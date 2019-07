Fumetti in Rosa: anche la Fumettoteca abbraccia la Pink Revolution

Per il 14esimo anno consecutivo la Romagna, anche Forlì, si tinge di rosa per il Capodanno dell’estate italiana. Infatti a Forlì, venerdì 5 luglio, la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" ospita, in contemporanea con tutti gli altri eventi, con una apertura straordinaria notturna dalle 20.00 alle 24.00, la proposta espositiva consultabile realizzata appositamente per la manifestazione romagnola, dal titolo "Fumetti Rosa in Notte Rosa!".

“La Notte Rosa”, la più attesa festa estiva italiana che ogni anno invita i suoi ospiti a vivere con spensieratezza, leggerezza ed allegria e a trovare il lato rosa della vita e, perché no, anche il fumetto rosa. In questa edizione targata 2019 è protagonista il fumetto, con tutte le declinazioni di rosa, dal rosa femminile, al rosa personaggio sia donne, ragazze o altro, come appunto la Pantera Rosa, al rosa dell'amore. Non mancheranno prodotti suggestivi come le copertine rosa di Diabolik o la Pink Edition della Disney, tanto per citare. Fumetti in omaggio al pubblico.



“La Notte Rosa” è l’occasione in cui la Riviera Romagnola racconta al grande pubblico la sua vocazione di terra ospitale e accogliente, in grado di coinvolgere e stupire chi la frequenta. Un territorio sensibile ai cambiamenti, sempre all’avanguardia nel lanciare nuove tendenze, ma che valorizza anche le proprie tradizioni. Luci rosa, colori rosa, magiche atmosfere rosa di questa notte sono lo scenario che avvolge di rosa tutto e il fumetto non è da meno. Il fumetto è in grado di contraddistinguersi non solo per il colore esterno, rosa o rosso che sia, ma in particolar modo per il contenuto, per il concetto interiore e per il messaggio che trasmette. L’obiettivo di questa iniziativa è proprio quello di riscoprire le relazioni e ritrovare il piacere di stare insieme, uniti anche solo per leggere o parlare di fumetti.