Fumetti, una mostra per i 50 anni di carriera di Marcello Toninelli

Dal 1 al 31 dicembre la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle" propone al pubblico una mostra espositiva consultabile dedicata ai 50 anni di carriera del grande autore Marcello Toninelli. "25 x 2 - Omaggio alla Carriera", il titolo dell'esposizione, vede mettere in campo presso la sede fumettotecaria una infinità di periodici, a partire dal 1969 con la prima pubblicazione su Off-Side, anche con un piccolo anticipo relativo alla fanzine Chez Sarton del 1968, fino ai giorni nostri con tantissime proposte della prolifica attività svolta in mezzo secolo. I cinquant'anni al servizio del fumetto hanno procurato all'autore anche due premi, quello di Lucca Collezionando e quello di Cartoon Club. Tantissimi i lavori realizzati da Toninelli durante questo ampio arco temporale, a cominciare dalle strisce di Pier Giorgio che gli fece da apripista su Off Side nella Pagina dei Lettori, riproposte in seguito dalla fanzine Micro Album, e presenti anche altre testate fanzinare come Fantasia, Simbad, Falzine, ecc. Inoltre, anche per i 50 anni di Dante, sarà proposto il VideoFumetto a lui dedicato e realizzato dai ragazzi col supporto della Fumettoteca. Per il pubblico, fino ad esaurimento, fumetti vari in omaggio.

Una documentazione visiva che permetterà al pubblico di visionare la mutazione di stile, dall'impostazione grafica più "realistica" dei primi anni Ottanta a quella rivolata alla "Linea Chiara", e definitiva, degli anni seguenti. Dando alle stampe il libro "La testa tra le nuvolette", Toninelli ha ufficialmente chiuso un lunghissimo periodo della sua carriera professionale. Un bilancio positivo, che con questo libro, mette il punto a cinquant'anni di professione. Si tratta di un traguardo di tutto rispetto, lo stesso autore afferma: "Penso che qualunque autore potrebbe ritenersi soddisfatto e appagato della gran mole di cose fatte nei dieci lustri d'attività. Confesso che mi meraviglio io stesso d'aver fatto tante e differenti cose.". Nel volume sono anche raccolti gli articoli più significativi scritti in questi 50 anni, con riflessioni, ricordi, analisi e recensioni. Chi fosse interessato al volume contatti direttamente dall'editore (senza spese di spedizione) scrivendo a: onlineditasca@gmail.com mentre per ulteriori informazione dell'autore ioedante.blogspot.com