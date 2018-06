"Fumetto 0.2" con la Fanzinoteca al primo Raduno Cosplay Città di Forlì

Il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 sarà presente domenica al 1° Raduno Cosplay Città di Forlì, al Parco della Resistenza. Un momento per illustrare al pubblico tutte le attività legate al mondo fumettistico grazie al lodevole progetto legato alla Nona Arte, ovvero "Fumetto 0.2", che sono in corso e che saranno presto proposte, come appunto le varie mostre, tra le quali quella del giovane Jacopo Maltoni, svolte o in svolgimento in città, gli incontri e tanto altro ancora. A seguito del grandissimo successo ottenuto con i corsi svolti nell'anno passato, Centro Nazionale Studi Fanzine prosegue proponendo "FumettoObiettivo", un corso gratuito aperto a tutta la cittadinanza che si svolgerà sempre nei validi ed accoglienti locali della Fabbrica delle Candele. Sempre grandi e conosciuti gli autori fumettisti che faranno le docenze al corso, professionisti di indiscusso valore artistico nazionale ed internazionale, grazie a loro tutti gli appassionati e aspiranti fumettisti hanno la possibilità di proporsi e mettersi in gioco. Proprio come l'anno scorso hanno fatto alcuni partecipando al Contest nazionale di Lucca Comics e uno, Massimiliano Bandini, ne è arrivato anche finalista su 200 proposte.



Quindi, Forlì il 1° Raduno Cosplay Città di Forlì, domenica 3 giugno 2018, che si svolgerà al Parco storico di Forlì, presso il Parco della Resistenza di p.le della Vittoria, la Fanzinoteca d'Italia 0.2 sarà presente con altre interessanti novità. Un set fotografico immerso nel verde la manifestazione ha carattere gratuito, saranno presenti fotografi per i set fotografici e sarà possibile da parte dei cosplay fare esibizioni in un'area particolarmente attrezzata. Saranno presenti ospiti vari come il fumettista forlivese Paolo Orsini, banchi a tema, artigianato artistico e animazioni per trascorrere una bella giornata assieme all'aria aperta. Un'occasione per vivere da un altro punto di vista il mondo del umetto e per prepararsi al prossimo Corso Fumettistico, grazie all'incessante attività fanzinotecaria, che da ben otto anni prosegue frenetica senza sosta, numeri che dimostrano, senza alcun dubbio il valido traguardo raggiunto, considerando l'unicità di tale realtà, oltre al fatto che la forza fisica ed economica è stata investita solamente dalla associazione e dagli stessi volontari. Un risultato, quindi, di cui essere ben fieri ma, al tempo stesso, anche un punto di partenza.