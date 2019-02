Si spengono le luci e si accende il fumetto con M'illumino di meno

M’illumino di Meno, alla sua quindicesima edizione, giunge con Caterpillar e Rai Radio2 il 1° marzo a la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle",presso il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2.

Per l'occasione la Fumettoteca spegne tutti i mezzi elettrici all'interno della sede e propone la realizzazione del terzo numero della testata fanzinara "V'Illumino di Meno". "Sono ben gradite le adesione da parte di tutti coloro che desiderano partecipare alla realizzazione - afferma il direttore Gianluca Umiliacchi -e, in sintonia con l’ideologia della manifestazione, se hanno la possibilità di farlo, anche essere presenti in sede per lavorare illuminati dalla luce della candela".

Per sostenere la campagna la Fumettoteca apre al pubblico venerdì pomeriggio con ingresso libero e omaggi, fino ad esaurimento, a tutti gli intervenuti.

M'illumino di Meno torna il primo marzo 2019 ed è dedicata all'economia circolare. L'imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita" delle cose. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie dell'acqua minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano biogas.