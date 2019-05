Se voglio divertirmi leggo... fumetti. Un'iniziativa per la nona edizione del "Maggio dei libri"

Per il weekend del 25-26 maggio, in occasione della nona edizione del "Maggio dei Libri", alla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" propone l'iniziativa che, riprendendo il claim della campagna nazionale 2019 ("Se voglio divertirmi leggo"), ha titolo "Se voglio divertirmi leggo... fumetti". Iniziativa che coinvolge le persone più diverse, dall'adolescente all'anziano, portando i fumetti nella quotidianità e il più possibile fuori dai loro contesti tradizionali. Occasioni di lettura condivisa, un invito a partecipare agli incontri, alle letture e alle mostre organizzate sia in Fumettoteca, un confronto con se stessi e la società grazie alle pagine e al contenuto dei fumetti.

Fra i pochissimi enti che aderiscono, da ben 9 anni, alla manifestazione nazionale a Forlì, nel 2015 la Fumettoteca ha ricevuto la Menzione Speciale per la proposta innovativa. Con l’obiettivo di sottolineare il valore della lettura fumettistica, come valido strumento di crescita personale, civile e sociale, la Fumettoteca presenta un'occasione al pubblico per vivere a tutto tondo il mondo del fumetto attraverso la presentazione di prodotti fumettistici, in grado di scandire la grande varietà dei loro contenuti. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento scorte, a tutto il pubblico partecipante alle varie iniziative.