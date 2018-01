Gabriele Cirilli arriva in teatro con "#TaleEQualeAMe… Again"

Dopo il successo delle passate Stagioni, Gabriele Cirilli torna protagonista dei palcoscenici con il suo nuovo spettacolo #TaleEQualeAMe… Again, scritto dall’attore insieme a Maria De Luca e Carlo Negri per la regia di Gabriele Guidi. Il celebre comico presenterà lo spettacolo venerdì 26 gennaio alle 21 al Teatro Diego Fabbri di Forlì e, successivamente, ancora in Romagna, al Teatro Comunale di Cervia, sabato 27 e domenica 28 gennaio alle 21.

La trama

“La casa nasconde ma non perde”, lo diceva nonna Concetta. Ogni pezzettino di vita o ricordo di ognuno di noi è in una soffitta o in una cantina ma con l’avvento di internet il nascondiglio viene sostituito da un hashtag dentro il quale puoi conservare le tue emozioni. Gabriele apre il suo # al pubblico proprio sul palcoscenico, l’unico luogo dove l’attore riesce ad essere tale e quale a se stesso.

Gabriele Cirilli ha avuto la fortuna, la determinazione e il privilegio di imparare il “mestiere” dai più grandi artisti del teatro e del cinema italiano. Inizia la sua formazione al “Laboratorio di Esercitazioni Sceniche” di Roma diretto da Gigi Proietti.

Da qui, tante collaborazioni in teatro, nel cinema e nella fiction tv, in qualità di interprete, non solo comico, accanto a grandi artisti. Nomi prestigiosi, pietre miliari come Flavio Bucci, Piera Degli Esposti, Lina Sastri, Michele Placido, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi, ma anche tante giovani promesse. Scrive insieme ad autori storici come Vincenzo Cerami e ha la fortuna di lavorare con premi Oscar come Nicola Piovani, Le regie dei suoi spettacoli sono affidate a nomi del calibro di Ugo Gregoretti, Antonio Calenda e Pietro Garinei che, nel 2003, gli apre le porte del Teatro Sistina di Roma, tempio della commedia musicale. Da qui i suoi spettacoli prendono il via girando tutta l’Italia in un consenso di applausi e di critica.