Gabriella Maldini e la moda "da sogno"

Doppio appuntamento su haute couture e made in Italy ad Arte al Monte in associazione alla mostra "Cosa ci passa per la testa", a cura di "Le Chapeau", con cui Regnoli 41 e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì hanno voluto rendere omaggio all'artigianato artistico femminile nella ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna.

Il primo incontro, su "Haute couture, quando la moda è sogno", è fissato per lunedì 11 marzo alle 20.45 ad Arte al Monte (a Forlì, in corso Garibaldi, 45) mentre il secondo, sul "Made in Italy", è in programma lunedì 18 marzo sempre alle 20.45 ad Arte al Monte.

Entrambi gli incontri, ad ingresso libero, sono tenuti da Gabriella Maldini.

La mostra de "Le Chapeau”, azienda artigianale forlivese che produce cappelli di ogni genere per le maggiori firme e maisons a livello internazionale, rimarrà invece aperta fino a domenica 31 marzo, dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e nei week end dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sempre ad ingresso libero.