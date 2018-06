Galeata apre con il "cinghio burger" la Sagra del cinghiale

Partono venerdì 15 giugno gli eventi legati alla Sagra del cinghiale di Galeata.

La sagra, giunta alla sua sesta edizione e organizzata dalla Pro Loco Mevaniola in collaborazione con la squadra di cinghialiai “La Disperata” e il patrocinio del Comune,

quest’anno introduce una novità all’apertura dell’evento venerdì sera. Il “Cinghio Burger“, con menù speciale a base hamburger di cinghiale, patatine fritte e bibita.

Serata particolarmente adatta a famiglie e giovani. La serata sarà allietata dai Maroones e DJ Penzo.



La Sagra aprirà poi sabato 16 giugno con lo stand gastronomico alle 18,30 con una varietà di specialità locali, dalla polenta, alle tagliatelle ai cappelletti, spezzatino, grigliata, patatine fritte a molto altro ancora. La serata di Sabato si concluderà con la performance dell’orchestra spettacolo Marina Damiani.



Programma ripetuto domenica 17 giugno con menù e pietanze speciali.

Coronerà l’intero evento l’orchestra di Luca Bergamini che concluderà la sagra domenica sera assieme alla sua orchestra.

Tutto l’evento si svolgerà all’interno dell’area feste di Galeata. Saranno anche disposti giochi per i bambini per tutta la durata della sagra.

L’ingresso sarà ad offerta libera e parte del ricavato verrà devoluto in beneficienza.