La gara di biliardo che regala borse di studio alle famiglie bisognose

Il grande cuore del mondo del biliardo rilancia in materia di solidarietà per cercare il risultato dell’anno scorso, dove in un solo giorno furono raccolti oltre 2500 euro destinati al reparto di Radioterapia Irst (sede di Ravenna) per acquistare sedie a rotelle, librerie, libri e altro materiale a disposizione dei pazienti.

La gara-evento “Una borsa di studio per te” è in memoria di Celestina Barbieri e si tratta di una gara di biliardo a boccette che si svolge sabato 14 settembre dalle ore 10.00 presso il Bar Bussecchio di Forli, in via Cerchia, 98.

Tutto il ricavato raccolto dalle iscrizioni e donazioni volontarie va a due famiglie, già individuate, con 3 minori ciascuno, di cui uno gravemente disabile e sarà convertito in buoni per l acquisto di materiale scolastico, libri, vestiario, mensa scolastica e tutto quello che può servire per frequentare la scuola con dignità. La macchina della solidarietà è avviata e sono già arrivate donazioni per un ammontare di circa 700 euro e quasi 300 euro in vestiario per tutti i bimbi.

Le donazioni degli sponsor vanno invece a costituire il fondo per una lotteria sempre a sostegno delle due famiglie ravennati.

Il 31 agosto si tiene un’anteprima della "gara del cuore" al Bar President Park di Forlì, dove il gestore mette a disposizione gratuitamente la sua sala con sei biliardi e i premi per i vincitori per scaldare i motori dei giocatori al rientro dalla pausa estiva.

Per informazioni in generale ed iscrizioni alla gara-evento “Una borsa di studio per te”: Susanna 339/6719626 e Giampaolo 339/7049404.