Una gara di pizza margherita: Meldola ricorda il celebre Luisin

L'istituzione ai servizi sociali "Davide Drudi", in collaborazione con il Comune di Meldola, la proloco di Meldola e la cooperativa "Ancora Servizi", organizza per la serata di martedì, a partire dalle 19 la quarta edizione del “trofeo Luisin”. L’evento, che si svolgerà al Parco dell'istituzione stessa, ingresso via Cà Ribocca 1, vuole ricordare il celebre Luisin, imprenditore che negli anni '80 con la sua pizzeria a Meldola diventò un vero e proprio punto di riferimento anche a livello nazionale per tutti gli amanti della pizza.

Nel corso della serata si svolgerà una gara di pizza margherita, nella quale saranno impegnate squadre composte da rappresentanze di alcuni dei rioni e delle frazioni di Meldola. Una giuria statuirà la pizza migliore. All'evento saranno presenti il sindaco del Comune di Meldola, Roberto Cavallucci e la moglie del celebre Luisin. Le pizze prodotte potranno essere degustate dai cittadini e dai famigliari degli ospiti presenti. E' previsto un piccolo contributo da parte dei presenti per la cena e l'incasso sarà devoluto alle attività di animazione dell'Istituzione stessa. La serata verrà allietata dalla musica di Miller. In caso di maltempo l'evento sarà posticipato al giorno seguente con le stesse modalità.

"L'evento riveste una particolare importanza per la comunità, poiché ricorda una figura storica della città di Meldola e fa parte di un sistema di animazione e relazioni che promuoveremo all'interno dell'Istituzione per renderla uno spazio sempre più aperto alla cittadinanza, onde favorire rapporti con gli ospiti e le loro famiglie e creare quel tessuto sociale che una vera comunità deve avere, proprio a partire dagli anziani - afferma il presidente Massimo Castellucci -. Per questo motivo, di concerto all'assessorato ai Servizi Sociali, con Ruffilli Jennifer stiamo elaborando una rassegna di eventi per il prossimo autunno inverno che vedrà gli ospiti impegnati in diversi progetti in collaborazione alle associazioni del territorio e alle scuole".