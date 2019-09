Gara podistica campestre e camminata non competitiva

Uisp Forlì Cesena organizza, in collaborazione con la Polisportiva Panighina, una gara podistica non competitiva e camminata su percorso misto di 7 km. Adatta a tutti, valida come ultima prova del calendario Uisp Forlì Cesena "Corri l'Estate". Appuntamento Venerdì 27 settembre alle ore 19.00 presso la Polisportiva in Via Campolongo, 80 a Panighina di Bertinoro. La quota di iscrizione è di euro 2,50 e comprende un pacco alimentare Conad. Ci si potrà iscrivere fino a 5 minuti prima della partenza. Al termine verranno effettuate tutte le premiazioni di giornata e quelle finali del Calendario sia individuali che di Società. Per chi vorrà fermarsi a cena, funzionerà uno stand gastronomico. Per informazioni: Uisp Forlì Cesena 347 4522319 - Polisportiva Panighina 339 4804190