Divertimento e creatività: in Campigna la gara dei pupazzi di neve

Una domenica in Campigna all'insegna del divertimento e della creatività. Alle 11 è infatti in programma nei pressi delle piste di sci una gara di pupazzi di neve per squadre di massimo 4 partecipanti. In palio c'è un week end in un nido di Ridracoli. È possibile iscriversi via mail a ladigadirirdacoli@atlantide.net o allo 0543917912. È possibile anche iscriversi in loco dalle 9.30 alle 10.30. Ma non è l'unico appuntamento previsto sulla neve. Alle 14 ci sarà uno spettacolo de “Gli scultori del ghiaccio”, che precederà la premiazione della gara di pupazzi di neve prevista alle 16. Piste ed impianti sono regolarmente aperti.