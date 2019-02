Gardenie e ortensie nelle piazze per combattere la sclerosi multipla

Dall'8, al 10 marzo nelle principali piazze italiane arrivano gardenie e ortensie per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla. Un appuntamento organizzato da Aism che a Forlì si tiene in piazza Saffi.

Comprare un fiore in questa occasione significa donare, un gesto importante a sostegno della ricerca scientifica per liberare il mondo dalla sclerosi multipla.



Una gardenia e un’ortensia, che rappresentano il doppio impegno di AISM al fianco delle persone con sclerosi multipla: la ricerca e l’assistenza.

Due fiori per sottolineare lo stretto legame tra le donne e la malattia, perché le donne sono colpite il doppio degli uomini.