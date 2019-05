Gare e divertimento, una vera festa per "I Giovani e lo Sport"

Continua la manifestazione I Giovani e lo Sport, promossa dal Comitato del Parco Incontro a Forlì.

Nell'area sportiva del Pattinodrmo di via Ribolle ci sono tanti atleti coinvolti in un gran numero di gare di diverse discipline.

Sabato 25 maggio si tengono il Campionato provinciale Uisp di Pattinaggio artistico, un trinangolare di pallacanestro maschile, il campionato interprovinciale di Pattinaggio corsa e lo stage di rugby.

Domenica 26 il programma vede il memorial Mellini di bocce, il Campionato regionale under 12 di Hockey in line, un triangolare di pallavolo femminile, la skate school, e poi tae kwon do, ginnastica artistica, ballo, pattinaggio artistico e calcio.