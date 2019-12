Dolcetti, vin brulè e clima di festa per la discesa della Befana

Allegria ed emozione torna protagonista a Civitella di Romagna con la magica notte della Befana: tra canti, dolci, palloni e giocattoli gratis, la 'vecchia' si calerà anche quest'anno dalla Torre Civica. E’ ormai un appuntamento consolidato da diversi anni, l’evento clou dell’Epifania di tutta la val Bidente. L’appuntamento è in programma domenica 5 gennaio 2020 in piazza Matteotti, quando il centro storico del paese bidentino si animerà con canti, tradizioni, balli, vin brulé e scroccadenti per rendere omaggio alla festività più legata al territorio, quella della Pasquella che annuncia l'arrivo della vecchietta più amata da tutti i bambini.

L'inizio della festa

Dalle 16.00 apre per la visita la Casa della Befana all'interno della Rocca, dove ci sono letture animate per bambini. Alle 20.00 si scalda l'atmosfera in piazza Matteotti manifestazione con l'accensione dei bracieri, la musica, il vin brulè, scroccadenti e tanti dolcetti da gustare.

La discesa della Befana

Dalle 21.15 è attesa la discesa della Befana dalla torre civica del castello medievale di Civitella. La ‘vecchia’ lancerà giocattoli, palloni, dolci e distribuirà calze ai bambini presenti, con una splendida cornice di fuochi d’artificio.