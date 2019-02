Gusto romagnolo, spettacoli, laboratori e riti propiziatori con Lom a Merz

Sabato 2 e domenica 3 marzo si celebra un rito antico, il fuoco propiziatorio di Lom a Merz, all'Agriturismo Camporosso di Civitella di Romagna. Già dalla mattina èpossibile partecipare all’evento con laboratori gratuiti, merenda, esposizioni, visita all’azienda agricola.

Sabato 2 marzo

Ore 10.00 Foraging: per campi alla ricerca di erbe spontanee commestibili 10€

Ore 13.00 Pranzo contadino con pasta fatta in casa con farine bio di grani antichi e erbe

Menù: Vellutata di ortica con crostini, Ravioli di Crespigno e ricotta di pecora al pomodoro (conserva casalinga 2018), Ciambella della nonna € 15

Dalle ore 14.30 alle 16.30 Battesimo della sella con merenda per bambini dai 6 ai 12 anni € 7

Ore 18.00 Accensione del fuoco propiziatorio.

Aperitivo con vin brulè e ceci caldi intorno al fuoco e cottura della carne. Racconti intorno al fuoco con accompagnamento musicale

Ore 20,30 cena con racconti in dialetto: La donna romagnola secondo Raffaello Baldini interpreta Lorenzo Scarponi

Menù: Piadina di farina bio di grani antichi con sottaceti e raviggiolo di Romagna, Carne di manzo, castrato e suino alla griglia con patate, erbe di campo saltate in padella, radicchi e guanciale di mora romagnola, Scroccadenti con albana dolce e dolci della casa € 25 (acqua caffè e un calice di vino offerti)

Domenica 3 marzo

Dalle ore 9.30 alle 11.30 Laboratorio di cucina: La sfoglia

Come le azdore tiravano la sfoglia mentre gli uomini stavano a guardare, preparazione della sfoglia all’uovo e realizzazione di diversi formati di pasta che i partecipanti al corso potranno portasi a casa € 12

Ore 13.00 Pranzo della Domenica

Menù: Crostini di pane fatto in casa con lievito madre e farina bio di grani antichi, Lasagne all’ortica e ricotta di pecora o Tagliatelle al ragù, Coniglio alla cacciatora o arrosto di manzo con patate contadine, Dolce della casa

€ 25 (acqua caffè e un calice di vino offerti)

Menù bambini da 7 a 12 anni: Tagliatelle al ragù, Salsiccia con patate € 15 (acqua e dolce offerti)

Dalle ore 14.30 alle 16.30 Battesimo della sella con merenda per bambini dai 6 ai 12 anni (si richiede abbigliamento adeguato) € 8

Dalle ore 17.00 alle 19.00 Spettacolo teatrale, Iuri Monti in: “Le donne di Romagna: denominazione d’origine incontrollata” aperitivo e buffet a finale € 12

Per una migliore organizzazione si richiede la prenotazione telefonica per tutte le attività in programma al n. 3805142609