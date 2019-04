Genitori in scena: Un amore buono come il sale alla San Paolo

Domenica 7 aprile al salone parrocchiale della chiesa di San Paolo si ospita uno spettacolo teatrale speciale. “Un amore buono come il sale”, infatti, vede “attori” i genitori della scuola primaria De Amicis e spettatori i bambini. La regia e la scrittura teatrale è di Stefania Polidori, liberamente ispirata alla fiaba popolare marchigiana “Amore di Sale”. Lo spettacolo, a ingresso libero, insegna come l'amore e il sale siano fondamentali in cucina e nella vita e che il vero bene non deve essere “mal salato”, ma dolce come quello di una figlia per il proprio padre. Ci saranno due rappresentazioni: una alle 15.30, una alle 17.30.