Il 2020 si apre con la grande musica dell'Artusi Jazz

Torna l’ARTUSIjazz festival per iniziare l’anno nuovo con musica di alto livello: dall’1 al 6 gennaio, infatti, si tiene la consueta rassegna dedicata alla musica jazz proposta dall’Associazione Culturale “dai de jazz” di Forlimpopoli.

A inaugurare la rassegna il pianista Teo Ciavarella che, il primo giorno del 2020 alle 16.30, si esibirà all’interno della chiesa di San Pietro di Corniolo con l’ormai tradizionale concerto di Capodanno. Il 2 gennaio, ci si sposterà nella vicina Santa Sofia per un triplo appuntamento: alle 17 alla Fiaschetteria, in via San Martino 61, è in programma una golosa merenda jazz in cui si respirerà un’atmosfera francese. Ci penserà la voce di Sara Jane Ghiotti, accompagnata alla fisarmonica da Giacomo Rotatori, ad omaggiare Edith Piaf e la “chanson française”.

Alle 21.30, al teatro Mentore l’atteso concerto di Rosario Giuliani che con il suo sax caldo e graffiante inanellerà una narrazione sonora assieme al celebre vibrafonista americano Joe Locke, Dario Deidda al basso e Roberto Gatto alla batteria. La giornata non terminerà qui: alle 23,30 si farà ritorno alla Fiaschetteria dove i musicisti, reduci dal Mentore assieme a quanti vorranno unirsi a loro, si esibiranno in una open Jam session che non mancherà di coinvolgere ed entusiasmare il pubblico.

Il 3 gennaio, l’ARTUSIjazz si sposterà nello splendido comune di Bertinoro. Alle 21.30, all’interno dell’Enoteca Bistrot Colonna, in via Mainardi 10/12, Dena De Rose ci scalderà con la sua voce ed il virtuosismo con cui tocca i tasti bianchi e neri del pianoforte, accompagnata al sax da Piero Odorici ed al contrabbasso e alla batteria rispettivamente da Paolo Benedettini e Anthony Pinciotti.

Saranno due gli appuntamenti del giorno successivo, sempre a Bertinoro: alle 21.30, saliranno sul palco i Licaones, ovvero Mauro Ottolini al trombone, Francesco Bearzatti al sax, Oscar Marchioni all'organo Hammond e Paolo Mappa alla batteria. Si tratta di una delle formazioni più apprezzate, capace di mescolare sapientemente l’acid jazz ad elementi blues, funky, latin. Alle 23.30, all’Enoteca Bistrot Colonna un’imperdibile open Jam session, aperta a tutti i musicisti che vorranno avere il piacere di confrontarsi con artisti affermati.

Il penultimo giorno di festival, 5 dicembre, prevede uno spazio dedicato alla presentazione di un libro. Alle 17.30, infatti, all’enoteca Colonna Panorama, in Piazza della Libertà,11, verrà presentato: “Io sono Michel Petrucciani”, un testo realizzato dal giornalista Vanni Masala e dall’illustratrice Marilena Pasini per le Edizioni Curci. Coordinatore dell’incontro Giovanni Serrazanetti; interverranno l’autore ed il pianista Giovanni Guidi. Alle 21.30, imperdibile è il concerto all’interno del teatro Novelli ex Seminario, con Simone Zanchini e Antonello Salis. Una reunion, dopo oltre dieci anni, che non ha perso nel tempo la capacità di sperimentare, oggi come allora, una musica senza confini, senza steccati, senza preconcetti. Questo duo, infatti, è maestro nella possibilità di scambiarsi continuamente i ruoli e di gustare appieno le possibilità timbrico-dinamiche dei rispettivi strumenti creando un flusso di energia continuo, ispirato e creativo ma sempre in libertà.

A chiudere l’edizione 2020 di ARTUSIjazz Festival, sarà il tradizionale concerto della mattina dell’Epifania. Alle 11.00, all’interno della splendida Chiesa dei Servi, il talentuoso pianista Giovanni Guidi presenterà “Angeli e demoni”.

I prezzi dei concerti:

A Santa Sofia: 2 gennaio in Fiaschetteria (merenda + concerto) € 10,00 Prenotazione 339 5377055 oppure 0543 970007; al Teatro Mentore INTERI € 20,00 RIDOTTI € 17,00;

A Bertinoro: 3-4-5 gennaio INTERI € 15,00 RIDOTTI € 13,00;

A Forlimpopoli: 6 gennaio INTERI € 10,00 RIDOTTI € 8,00.

Il concerto del 1 gennaio al Corniolo e la presentazione del libro a Bertinoro sono ad ingresso libero.