"Gesti e Parole", un viaggio nella vita e nella fede di Papa Francesco

Arriva anche a Forlì la mostra Gesti e Parole-Jorge Mario Bergoglio, una presenza originale, un viaggio attraverso la vita, la formazione e l'azione pastorale di Papa Francesco, che viene presentata al pubblico con un incontro giovedì 21 marzo ore 20:30 alla Chiesa di San Mercuriale in Piazza Saffi.

Intervengono Mons. Livio Corazza, Vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, e Massimo Borghesi, filosofo e curatore della mostra.

La mostra offre un viaggio attraverso la vita, la formazione e l'azione pastorale di Jorge Mario Bergoglio. Chi è quest'uomo scelto dallo Spirito Santo per guidare la barca di San Pietro? Da dove viene questa vita? I curatori cercheranno di rispondere a queste domande, attraverso sette passaggi che svilupperanno il percorso (Bergoglio come gesuita, Il pensiero di Bergoglio, Cultura e istruzione, Unità e Conflitto, Periferia e centro, Plasmare un'identità: Aparecida, Bellezza, bontà e verità). Bergoglio è una personalità forgiata nella fede in Cristo e nell'appartenenza alla Chiesa, con chiare radici europee che si fondono nella esperienza storico-culturale del popolo di Dio latino-americano, nato e chiamato in una megalopoli come Buenos Aires, nella quale si mescolano i vantaggi e le miserie del mondo urbanizzato.

La mostra è visitabile dal 24 al 31 marzo presso Palazzo Albertini. Gli orari di apertura sono: mattina 10:00 - 12:30 pomeriggio 16:00 – 19:00

È possibile prenotare la visita guidata al numero 338.2804441