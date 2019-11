Ghirlande d’autunno: workshop e passeggiata

Le passeggiate nei boschi sono meglio in primavera? Si può cambiare idea con una piccola caccia al tesoro: scarpe comode ai piedi e cestini alla mano alla ricerca di bacche, cardi, ghiande, liane e altre sorprese che la natura nasconde quando si crede che oramai sia andata in letargo.

Con il bottino si va poi a creare una ghirlanda autunnale da portare a casa per ricordarsi di quanto è colorato l’autunno e di quali sono le piante più caratteristiche che si possono incontrare nei meandri del fiume Ronco. Appuntamento sabato 23 novembre, ore 14,30 allo Spinadello (Via Ausa Nuova 741).



Accompagna la giornata Michela Savio, fiorista che da tre anni e collabora con varie realtà di Milano. Ama lasciarsi stupire dalla natura e spera di contagiare più persone possibili. Non ha mai imparato a prendersi troppo sul serio e a scrivere di se.



Costo: €20

La quota comprende tutto il materiale necessario per il workshop, ad eccezione di un paio di guanti da giardinaggio.

Info e prenotazioni (obbligatorie entro mercoledì 20 novembre): via mail a michelasavio785@gmail.com o al numero 328 9582919.



L’evento è realizzato con il sostegno e il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.