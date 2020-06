Giacomo Toni e Pepe Medri sul palco con il "Concerto in doppio passo"

Giovedì 2 luglio, alle 22, ai Bevitori Longevi di Forlimpopoli Giacomo Toni e Pepe Medri presentano dal vivo il disco "Concerto in doppio passo".

Nella tracklist del disco, brani tratti dal repertorio più intimo di Giacomo Toni incontrano la poetica di uno tra i massimi bandoneonisti europei, Pepe Medri, in concerto suggestivo e confidenziale. Giacomo Toni e Pepe Medri sono due grandi artisti che in qualche occasione si sono ritrovati a condividere il palco, reciprocamente ospiti ed ora si cimentano in una nuova sfida suonando brani riarrangiati e riproposti in una nuova chiave, oltre a qualche aria della migliore tradizione, tanghi e musica d'autore.