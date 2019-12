Giacomo Toni e Pepe Medri, un incontro di suoni e tradizioni musicali

Il piano e la voce di Giacomo Toni incontrano il bandoneon argentino di Pepe Medri per un concerto originale in programma al Circolo culturale "La Rimbomba" di Bertinoro, sabato 7 dicembre a partire dalle ore 21:30.

Giacomo Toni e Pepe Medri: una coppia di musicisti si incontrano e si contaminano tra loro con le loro particolari sonorità e rispettivi strumenti. Giacomo Toni e Pepe Medri sono due artisti che in qualche occasione si sono ritrovati a condividere il palco, reciprocamente ospiti ed ora si cimentano in una nuova sfida: brani di Pepe e Giacomo ri-arrangiati e riproposti in una nuova chiave, oltre a qualche aria della migliore tradizione, tanghi e musica d'autore.

Pepe Medri, eccellenza musicale della Romagna, ha una lunghissima carriera di concerti, dischi, collaborazioni in tutto il mondo da Vinicio Capossela al maestro Passarella, uno dei più grandi bandoneonisti di tutti i tempi.

Giacomo Toni viaggia nel campo della migliore musica d'autore italiana, i suoi testi sono fotografie, sono storie, parole che saltano qua e là sui tasti del pianoforte e scivolano lentamente.

Info e prenotazioni: Tel e WhatsApp 333 1296915