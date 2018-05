Giampiero Pizzol e Maurizio Ferrini, amici in "Ridere per credere"

Sabato 26 maggio alle ore 21 in occasione della festa parrocchiale della SS. Trinità Giampiero Pizzol e Maurizio Ferrini saranno protagonisti di una serata dal titolo "Ridere per credere. Grazie all'amicizia!". I due sono amici di vecchia data, hanno condiviso vari progetti e l'interesse ad osservare i tipi romagnoli e le vicende comico-drammatiche della nostra terra. Di cosa parleranno sul palco? Risponde Pizzol: "Sicuramente della vita e della sana follia di questa terra che dà materia all'arte. Dunque si ride in compagnia, ma usando la testa che Dio ci ha dato".

L'evento è stato organizzato dalla Parrocchia della SS. Trinità in collaborazione con il Quartiere Schiavonia - S. Biagio, ed ha il patrocinio del Comune di Forlì. L'ingresso è a offerta libera.