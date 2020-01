Giampiero Pizzol porta al Ridotto lo spettacolo "Occhiali da solo"

Occhiali da solo è il titolo dello spettacolo che l’attore Giampiero Pizzol, accompagnato dal fisarmonicista BardhJacova e dalle illustrazioni di Roberto Olivetti, presenterà al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì giovedì 16 gennaio alle ore 18, nell’ambito della rassegna “Incontri”.

Occhiali da solo è il titolo del primo libro pubblicato da Giampiero Pizzol. Il libretto illustrato magistralmente da Roberto Olivetti fu l’inizio di una lunga storia teatrale e cabarettistica. Infatti il personaggio del solitario vitellone Ottavio Sozzi divenne protagonista di molte vicende. Si affacciò alle pagine del Resto del Carlino con una rubrica umoristica estiva dal titolo L’Occhio di Ottavio, fece udire la sua comica voce sulle onde di Radio 2, approdò allo schermo TV e alle sagre locali. Ma oltre a queste incursioni diede vita insieme all’attore Giampiero Bartolini e al regista toscano Angelo Savelli a una trilogia di spettacoli: Amamaz, Bagno di Nozze e La fattoria dei Vitelloni. Dunque un personaggio che ha una vita scenica e artistica lunga quanto la via Emilia e folle quanto la Riviera romagnola! Il racconto di queste tragicomiche vicende è il tema portante dello spettacolo che, accompagnato dal fisarmonicistaBardhJacova e dalle illustrazioni di Olivetti, vuole seguire l’Odissea di questo vitellone felliniano: un clown nero e solitario in cerca d’amore ma soprattutto in cerca di un pubblico a cui confidare le sue sfortunate imprese. Del resto questo è ciò che avviene in tutti i Bar della nostra terra che sono davvero piccoli e fantastici teatri!

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.