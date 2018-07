Benessere e prodotti bio: al Parco della Resistenza "Giardini al chiaro di luna"

Un'iniziativa per animare le sere d'estate il parco dellla Resistenza. Si tratta di "Giardini al chiaro di luna", in programma due giovedì al mese con orario serale dalle 18 alle 23:30. Nell'occasione saranno presenti gli operatori del "giardino olistico" promosso dalle associazioni di Forlì che si occupano del benessere psicofisico e che organizzano sedute di trattamenti conferenze e molto altro. Al giardino olistico si affianca il "mercatino della creatività" promosso dalle Creative che presentano i loro prodotti rigorosamente handmade e dai produttori agricoli del biologico presso i quali è possibile fare la spesa a km 0.

Nella zona del Chiosco dei Giardini del Parco della Resistenza, che promuove l'iniziativa in collaborazione con l'associazione Do, nucleo culturale Faenza , che ne cura la parte organizzativa, è possibile assistere agli spettacoli e cenare al fresco. Un'ottima occasione per passare una serata in completo relax in questo polmone verde del centro storico di Forlì, dove nel mese di settembre si terrà nei giorni 22 e 23 settembre, anche la manifestazione "Parco- Natura e Ben-essere", inserita nell' ampio contesto di "Forlì città del buon vivere" e di "Vivi il verde" , evento di respiro regionale. Vi aspettiamo nelle giornate del 2 e 23 agosto e 6 settembre dalle 18 alle 23:30 per partecipare alle nostre iniziative. L'ingresso è gratuito!