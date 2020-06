Una visita speciale alla scoperta delle piante officinali

Domenica 12 luglio è in programma una speciale visita guidata alla scoperta delle zone del Giardino di Valbonella a Corniolo dove regnano le erbe officinali e medicamentose, in compagnia di un'erborista.

Perché i nomi di certe piante ricordano parti del corpo? Quali erbe hanno proprietà terapeutiche e vengono da secoli utilizzate in medicina? Con un laboratorio di degustazione finale di tisane, si impara a usarle per i piccoli rimedi e le ricette di ogni giorno.

L’attività verrà ripetuta due volte: alle 10.00 e alle 15.00.



Inoltre alle ore 15.30 si tiene la visita guidata alla scoperta delle peculiarità del Giardino Botanico in questa stagione estiva, in compagnia di una guida del Giardino.



Attività gratuite e adatte a tutte le età. La prenotazione è consigliata, i posti sono limitati. Obbligo di mascherina per i partecipanti durante le visite guidate nei momenti di sosta e ogni volta in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.



Per info e iscrizioni:

Idro Ecomuseo tel. 0543 917912 / ladigadiridracoli@atlantide.net

Cv Santa Sofia tel. 0543 970249 / cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it