"Il giardino della creazione", i quadri della pittrice forlivese Marina Ravaioli

Arriva "Il Giardino della Creazione", un'esposizione dei quadri sullo Spazio e l'Universo della pittrice forlivese Marina Ravaioli in occasione dell'iniziativa "E Negozie en te zarde' - Temporary Store", dal 13 al 15 dicembre in Corso Diaz 29 a Forlì.



L'inaugurazione della mostra si tiene alle ore 18:00 di venerdì 13 dicembre.



E Negozie en te zarde' è un Temporary Store aperto solo per tre giorni dove creatività, bellezza e riuso di alta qualità si incontrano grazie all'iniziativa di Silvia, Marina e Fabiana.



Chi e cosa troverai visitando E Negozie en te zarde'?



- Marina Ravaiolii - la Dipintora con un occhio all'Universo, esporrà i suoi quadri ad olio ispirati alle bellezze del Cosmo, anche in piccolissimo formato con decorazioni Natalizie.



Con l'iniziativa "Stellar Beauty Art" propone ai visitatori del Negozie gioielli e accessori artistici creati interamente a mano con rame, ottone e pietre naturali... Perché le stelle a volte si possono (e devono) anche indossare!





- Silvia Poggiolini - Creatività e Capacità di portare Bellezza e Armonia, che sia un capo di Abbigliamento, un luogo, un Giardino, queste le caratteristiche che più la contraddistinguono.

Per questi 3 giorni all'insegna della Bellezza propone abiti e accessori di Griffe famose e non solo, la Preziosità dei Cristalli nonché oggetti storici provenienti dal "Negozie" del Nonno.



Fermamente convinta che il pacchetto regalo sia importante quanto il regalo stesso, utilizza materiali di recupero e riciclo per pacchetti fatti ad Arte e Cuore.





- Fabiana - Arte del riuso. Occasioni di Natale: abiti, gonne, pantaloni, camicie, scarpe alla moda. Vestitini bimbo/a. Oggettistica vintage e altro... Questo il tempo da dedicare alla ricerca di qualcosa da regalare o regalarti.

Gallery