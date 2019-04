Gigi e Andrea tornano in Romagna per un grande show in discoteca

Sabato 6 aprile la discoteca Viveur di Forlì (via dei filergiti 28) ospita due grandi attori e comici italiani per il party di chiusura: Gigi e Andrea.

Il mitico duo bolognese è protagonista di questa serata che si apre alle 20.30 con la cena. Lo spettacolo del duo è previsto alle 23.00. Poi si balla con la migliore musica anni '90, '00 sino alle hit del momento.

Gigi Sammarchi e Andrea Roncato sono nati entrambi a Bologna sul finire degli anni ’40 e avevano un sogno comune: raggiungere le luci della ribalta. Il loro debutto, nei primi anni ’70, li porta a girare i più bei locali della Romagna, dove improvvisano sketch irriverenti e divertentissimi. I due comici, visto il successo, hanno deciso di proseguire su quella strada e si sono dati un nome facile da ricordare: Gigi e Andrea, dai loro nomi di battesimo. Il loro arrivo in televisione è datato 1977, ma il successo è arrivato negli anni '80 partecipando come protagonisti a varie pellicole di successo come Acapulco, prima spiaggia a sinistra ambientato fra Bologna e Cesenatico).