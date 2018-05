Giochi di strada, letture e preghiera con "Portaci ai Portici"

Giovedì 31 maggio si terrà la nuova edizione di "Portaci ai Portici", manifestazione organizzata dalla scuola S. Giovanni Bosco, dalla cooperativa sociale Paolo Babini nell'ambito di "Up", il cartellone delle iniziative collegate alla unità pastorale di San Giovanni Battista in Vico e San Paolo, in corso fino al prossimo 3 giugno.

L'appuntamento sarà per le ore 17 nell'area gradini nei pressi della ciminiera, con lo svolgimento di varie attività. Si comincia dalla recita del Rosario in forma ridotta, con canti e intenzioni dei bambini.

A seguire, verranno svolti svariati giochi di strada a cura della piccola falegnameria "Nonno Banter 57" di Meldola e, da ultimo, si terranno diverse letture ad alta voce a cura delle educatrici della scuola "San Giovanni Bosco".

A tutti i partcipanti verranno offerti pop corn. In caso di maltempo, sarà svolto solo il Rosario presso la chiesa dei Cappuccinini a partire dalle 17.