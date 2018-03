Giochi e aggregazione: a Predappio inaugura la ludoteca

Al Centro Elianto c'è una novità. È stata aperta una Ludoteca, un luogo destinato al gioco e al divertimento adatto a tutte le età, gestito da animatori ludici.

Una ludoteca è un luogo protetto e stimolante per esperienze di socializzazione e amicizia che offre la possibilità di conoscere e utilizzare una grande quantità di giochi, difficilmente a disposizione di un singolo.

Riveste una funzione educativa e aggregativa, in quanto spazio di ritrovo con finalità ricreative, di apprendimento e culturali.

Può anche essere inserita in contesti pedagogici più ampi, collegata ad altri servizi sociali come la scuola. La nuova realtà si presenta sabato 17 MARZO 2018 dalle ore 16, per svelare tutte le attività e le appassionanti iniziative in programmazione.

Verrà svolto uno sfizioso aperitivo con tanti giochi da provare.