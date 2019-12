Giochi, musica, mercatini e food trucks a Forlimpopoli

Il terzo week end del Natale forlimpopolese si apre all'insegna del second hand e dell'handmade, ma anche della voglia di "fare comunità" degli esercenti di via Ho Chi Min e degli amici dell'Auser.

La giornata di sabato 21 dicembre inizia alle 10.30 in Sala del Consiglio con le letture animate per i più piccoli di Gianni Giunchi a cura dell’Associazione Culturale I Semini.

Dalle 15 alle 20 Piazza Pompilio e i negozi sfitti di via Costa si trasfomano in un grande "Garage Sale", con musica, cibo e un'ampia possibilità di shopping. Si possono gustare le specialità dei Food Truck (ravioli giapponesi alla piastra di carne e vegani/vegetariani, tagliere di Romagna con salumi, fichi caramellati e formaggi, vini al calice), mentre alle 15 parte la musica con il dj set di Fabio Red Rossi e alle 17 con la band rock&roll "The Same Old Shoes".

Sempre dalle 15 si svolge una grande festa anche in Via Ho Chi Min a cura di Conad, Associazione Auser di Forlimpopoli e esercenti del Centro Commerciale di Via Ho Chi Min.

I bambini, intanto, tornano protagonisti in Centro Storico, dalle 16.30, con il laboratorio creativo a cura della sezione Didattica di RavennAntica "Cosa nasconde il sacchetto?" presso il Museo Archeologico.