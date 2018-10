Gioie di carta, parapiglia di storie a palazzo Sassi Masini

Inaugurazione mostra temporanea con parapiglia di storie al Metamuseo di Palazzo Sassi Masini.

Reuse design. Sabato 6 ottobre al Metamuseo s’inaugura, dalle 17.00, la mostra temporanea “Gioie di carta” di Rosanna Maroni Carini. Il riuso della carta proposto dall’autrice dialoga con le sculture della collezione stabile, proposte in Palazzo Sassi Masini, dove ogni oggetto è una storia. Saranno infatti le storie a incorniciare il pomeriggio grazie alla performance di Giovanna Conforto, Direttore creativo del Centro Italiano Storytelling, e da storyteller provenienti dall’Emilia, dalla Romagna e dalla Toscana.

Storie da museo? Un’occasione eccezionale avere un “parapiglia di storie” agitato da Giovanna Conforto al Metamuseo – Palazzo Sassi Masini, via Sassi, 17- Forlì. Storyteller di fama mondiale, ha partecipato ad eventi e festival in tutta Europa, oltre che in Canada e Asia. Ha insegnato, raccontato e fatto consulenze in Italia e all’estero. Le sue collaborazioni includono la Galleria degli Uffizi di Firenze, la Chulalongkorn University di Bangkok e la Global Science Opera. Attualmente insegna presso la International School of Storytelling (Emerson College – UK) e presso il Master in Arts Management dell’Università IED di Roma.

Il progetto Metamuseo experience nella sua quarta performance è presentato da Fantariciclando e Metamuseo girovago, con il contributo della Regione Emilia-Romagna - Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013. Insieme a ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Progetto Quadreria in Pediatria, Action Line, LUnGi - Libera Università del Gioco, Centro Italiano Storytelling, Condotta Slow Food di Forlì, Cosascuola Music Academy, Museo Tramonti Guerrino. Con il contributo del Comune di Forlì.