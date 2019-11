Giorgia Teti entra "nell'Anima" nella sua mostra fotografica

Dal primo dicembre al primo febbraio l'area eventi di "Burghetto", in via Giorgio Regnoli, ospiterà l’esposizione fotografica di Gloria Teti, forlivese di 30 anni. Sin da bambina mostra una spiccata attenzione e sensibilità nei confronti “dell’altro” e così, da adolescente, decide di intraprendere un percorso di studi che la porterà a lavorare per alcuni anni nell’ambito del sociale. In età adulta prende maggior coscienza riguardo agli stati d’animo e capisce che possono essere colti, espressi e creati anche attraverso l’arte della fotografia.

Il progetto fotografico “nell’Anima” nasce ispirandosi alla definizione filosofica e psicologica di "introspezione": procedimento di osservazione diretta e intenzionale dei fatti di coscienza, compiuta dal soggetto stesso allo scopo di analizzarli. Per questo, decide di non dare quasi mai un volto alle sue opere, cosicché sia lo spettatore a dare una propria interpretazione a ognuna di esse in base ai fatti di coscienza presenti in lui in quel preciso momento, senza che sia influenzato in alcun modo dall’espressione del volto del soggetto presente nella foto.