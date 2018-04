Goffredo Sassi di Giorgio Mambelli agli "Incontri a Palazzo" di Forlì

Nuovo appuntamento, venerdì alle 17, al Palazzo del Monte di Pietà di Forlì, in corso Garibaldi, 45, con la rassegna "Incontri a Palazzo" dedicata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì a promuovere gli autori e gli editori romagnoli. Protagonista dell'incontro sarà, infatti, il giornalista e narratore forlivese Giorgio Mambelli, con il suo primo romanzo storico propriamente detto - "Goffredo Sassi. Un romagnolo alle crociate" - dopo una lunga serie di prose ambientate in Romagna e sospese tra memoria e fantasia. Mambelli, già responsabile dell’ufficio stampa e pubbliche relazioni della Provincia di Forlì-Cesena, ha infatti collaborato dal 1975 al 2000 con il quotidiano “Il Resto del Carlino” e dal 2008 ha iniziato a pubblicare anche testi di narrativa.

A "Il Sole dell'Avvenire" sono così seguiti nel 2009 "Ferragosto '68: galeotto fu il garbino" e nel 2010 "Cappelletti nella grande mela". Nel 2012 è la volta di "Il Calendarietto profumato" , nel 2013 di "Spicchi di cuori" ed infine nel 2015 di "Credere in un sogno", che chiude la trilogia della famiglia Brunelli iniziata con "Il Sole dell'Avvenire". Con "Goffredo Sassi Un romagnolo alle Crociate" Mambelli esce dai confinidella propria terra natìa e del proprio tempo fantasticando su una storia di molti secoli fa... come se fosse accaduta veramente. La partecipazione all'incontro - introdotto e condotto dal giornalista e storico Mario Proli, è libera fino ad esaurimento posti disponibili in Sala.