Giornata Internazionale dell'Amicizia tra i fumetti

La Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" si prepara per il "World Friendship Day 2019", ovvero la "Giornata Internazionale dell'Amicizia", con l'apertura straordinaria di martedì 30 luglio dalle 14.00 alle 18.00, presentando al pubblico interessato una proposta espositiva consultabile realizzata appositamente per la manifestazione mondiale.

Dal titolo fin troppo chiaro, "Chi trova un fumetto trova uno/tanti amici!", è immancabile protagonista il fumetto, cioè il "giornalino", quello dei nonni, dei padri e dei ragazzi, con tutte le declinazioni di amicizia/amico, senza far mancare prodotti suggestivi come le storie Disney dedicate alle varie tipologie di amicizia, testate con amico o amici in copertina e tanto altro. L'iniziativa, al di la della superficialità che può suscitare di primo acchito, tende a riconoscere l'importanza dell'amicizia come "sentimento nobile e prezioso nella vita degli esseri umani", gli amici sono ciò che di più caro ognuno di noi ha intorno. La Giornata Mondiale dell’Amicizia è un momento ideale per festeggiare tutti coloro che semplicemente standoci accanto ci rendono ogni giorno speciale; fra questi anche il fumetto! Obiettivo di questa iniziativa è proprio quello di riscoprire, per mezzo del fumetto il suo contenuto, il concetto interiore e il messaggio che trasmette, le relazioni di socializzazione e ritrovare il piacere di stare insieme, uniti anche solo per leggere o parlare di fumetti. Attraverso l'impegno di tutti, la valorizzazione di un sentimento come l'amicizia, capace di creare forti legami di fiducia, si può comprendere come è possibile contribuire ai cambiamenti fondamentali, individuali e sociali, per un mondo migliore. Fumetti in omaggio al pubblico.