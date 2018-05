Giornata Internazionale dell'infermiere: tutti gli appuntamenti

“Ogni persona lascia la sua impronta”, questo è quello che accade ogni volta che una persona entra nella vita di un'altra.

Gli infermieri sono persone che si prendono cura di altre persone nel naturale cammino umano, durante il tempo della sofferenza, della malattia e del morire. Sono persone che lasciano la loro impronta all’interno del sistema sanità e vogliono garantire il diritto alla salute.

SABATO 12 MAGGIO gli infermieri dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì-Cesena festeggiano la loro Giornata internazionale nelle due città e saranno presenti con DUE PUNTI CHECK SALUTE: uno a Cesena Ippodromo, all’interno del “Festival delle Mongolfiere” (con uno spazio in zona tribuna) e l’altro a Forlì in piazza Saffi all’interno di “Forlì in fiore” dalle 10 alle 18.

Nelle due postazioni potranno essere rilevati i principali parametri vitali e sarà possibile dare consigli e confrontarsi con questi professionisti.

La festa prosegue in serata all’X-RAY di Forlì dalle ore 21 con un grande concerto, che vede esibirsi sul palco i BSS - Brutti Sbarbi Sanitari e The Smittletone, due band composte da colleghi infermieri e medici.

Speriamo in una grande partecipazione perché crediamo nella forza della relazione, dell'ascolto, dell'inclusione, dall'autorevolezza che vince sull'autorità.

Il 12 maggio vuole essere l’occasione per celebrare tutto questo ma soprattutto per far conoscere alla cittadinanza chi è l’infermiere oggi e per rinsaldare insieme IL PATTO CITTADINO-INFERMIERE: “Io infermiere mi IMPEGNO nei TUO CONFRONTI a presentarmi, chiamarti per nome, fornirti risposte chiare, ad educarti; rispettare i tuoi tempi, la tua dignità, la tua persona; ascoltarti, guardarti negli occhi o starti semplicemente accanto…..”.

ESSERE INFERMIERI OGGI significa in primo luogo essere prossimi ai luoghi di vita delle persone di cui si prendono cura e conoscere i contesti di vita, per questo l’infermiere deve essere presente non solo in ospedale, ma a casa, nelle scuole, nelle farmacie, nelle comunità.

Essere prossimi significa essere capaci di intrattenere relazioni con la persona che soffre e con chi gli sta accanto, significa essere all’interno delle università, delle istituzioni locali e nazionali per contribuire a portare idee, progetti, soluzioni per rendere più efficaci le prestazioni e ridurne i costi.

ESSERE INFERMIERI OGGI significa essere presenti e capaci di compiere scelte.

ESSERE INFERMIERI OGGI significa anche partire, fare scelte di vita ed esperienze di lavoro all’estero o prestare la propria professionalità in missioni di pace e in luoghi di guerra.

Nel futuro della sanità, a fronte dei bisogni di salute della popolazione e in particolare della domanda di cura delle fasce più fragili, gli infermieri sono chiamati a esercitare un ruolo incisivo, basato sulla sinergica collaborazione con i medici e gli altri professionisti sanitari per innalzare la qualità della risposta assistenziale.

La giornata del 12 maggio sarà un’altra bella occasione per lasciare la nostra impronta.