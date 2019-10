Giornata mondiale delle bambine: incontri e manifesti in città per conquistare la libertà

Per celebrare l’11 ottobre, Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze proclamata dall’ONU nel 2011, Casa Walden ha deciso di collaborare con la Fondazione Terre des Hommes per sostenere la sua campagna indifesa a favore dei diritti e delle libertà delle bambine e delle ragazze di ogni paese.

Casa Walden lancia, così, un messaggio a favore di questi diritti e realizza una mostra urbana di 12 manifesti originali di 200x140 cm affissi dal 14 ottobre lungo viale Salinatore a Forlì per sottolineare come sia importante garantire a tutte le bambine le libertà più elementari, quelle di giocare, di correre, di viaggiare, di esprimersi, di imparare e soprattutto di amare.

Libertà che oggi in paesi più evoluti appaiono scontate ma che in altri paesi o regioni anche vicine a noi sono difficili conquiste o addirittura sogni irrealizzabili.

La mostra dal titolo Libera è (lo stesso titolo della campagna indifesa 2019) è un susseguirsi di frasi molto semplici e di scatti fotografici di sicuro impatto grazie al lavoro prezioso e alla collaborazione del fotografo Fausto Fabbri e alla freschezza e spontaneità della giovane Caterina Ramoni.

A corredo della mostra e sua parte integrante, Casa Walden propone anche un momento di riflessione con un incontro in programma sabato 26 ottobre a Forlì.

Alle ore 15 ci si ritrova in piazza Saffi per un tour in bicicletta di visita e spiegazione della mostra accompagnati da FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e a seguire alle 17 alla Sala Ex Cinema Mazzini (Well) di corso della Repubblica è organizzato l’incontro sul tema dei diritti della bambine con la partecipazione di: Paolo Ferrara, responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi Terre des Hommes Italia, e Valerio Melandri, assessore a Cultura e Politiche internazionali del Comune di Forlì.