Anche Forlì celebra la Giornata Mondiale del Pizzaiolo. Evento benefico per lo Ior

Mercoledì, in occasione della Giornata Mondiale del Pizzaiolo, Eataly Forlì propone una serata benefica interamente dedicata al progetto Margherita dell'Istituto Oncologico Romagnolo. La Onlus, impegnata nella lotta contro il cancro, offre supporto alle donne che durante la malattia affrontano il delicato momento della caduta dei capelli. L'appuntamento è per le 20.30 al Ristorantino della Pizza di Eataly Forlì e vedrà l'abbinamento di pizze gourmet preparate dai Maestri Pizzaioli di Eataly alle birre artigianali del territorio. Come dolce verrà presentata una gustosa novità che anticiperà la Festa del cioccolato di Eataly, in programma sabato 17 e domenica 18 febbraio. La partecipazione alla serata ha un costo di 20 EURO a persona e parte del ricavato sarà devoluto allo Ior. Prenotazione obbligatoria al numero 344 2331235