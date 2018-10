Forlì celebra la "Giornata mondiale dell'uovo": sfilate di moda in centro e degustazioni nei ristoranti

Anche a Forlì si celebra il "World Egg Day 2018", la Giornata mondiale dell'uovoistituita alla conferenza IEC di Vienna nel 1996, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici delle uova e sulla loro importanza nell'alimentazione umana. Le celebrazioni del 2018 includono una vasta gamma di festival, attività, eventi di beneficenza e campagne regionali, che si svolgono in tutto il mondo nella stessa data.

La città mercuriale, capitale dell’avicoltura italiana, si sta preparando con iniziative che coinvolgeranno sia il pubblico che il mondo della ristorazione in città. Venerdì sera si svolgerà in centro storico una performance artistica promossa dalla Fiera di Forlì e coordinata da Katia Kuo, designer e stilista: saranno quattro i designer che si confronteranno con un concetto particolare, quello per cui "in moltissime culture, nelle narrazioni dei miti, l'uovo rappresenta l'inizio, la prossima nascita. Esso contiene il caos, e con lui, le infinite possibilità di espressione della vita”.

I designer propongono la loro interpretazione della possibilità dell'abito in quanto ultima "pelle corporea contemporanea" e rappresentativa dell'essere umano. Dodici modelle sfileranno per piazza Saffi e le vicine vie del centro storico: una performance in cui le modelle, abbigliate da abiti ricchi di significati scenografici o concettuali e da una sorta di cappa/uovo internamente illuminato a led, cammineranno attorno alla forma ovoidale delle aiuole e si soffermeranno sulle panchine lungo i corridoi che conducono al centro della piazza formando scenografici tableau vivant.

Un musicista accompagnerà al sax la performance. Le modelle saranno vestite da 3 giovani fashion designer: Giulia Pastorelli, Simone Barbi e Alessandro Falce. Oltre ad assistere all’evento, il pubblico potrà poi continuare la serata in uno dei ristoranti del centro storico che hanno aderito all'iniziativa per degustare i piatti originali, creativi e gustosi a base di uovo che gli chef hanno creato per celebrare la Giornata.

L'iniziativa è inserita nel calendario degli eventi che il raggruppamento temporaneo di imprese, capitanato dalla Fiera di Forlì, sta proponendo in questi mesi per valorizzare il centro storico di Forlì. Un modo per parlare in maniera diversa di un settore produttivo importante per l’economia romagnola, celebrando l’uovo con una “capsule collection” unica nel suo genere. "La Fiera di Forlì è in prima linea per giocare il ruolo di capofila italiano di questo evento mondiale - ha detto Gianluca Bagnara, presidente della Fiera e di Assoavi, l’Associazione degli Allevatori Avicoli Italiani - e per promuovere in città la consapevolezza che l’avicoltura e la nostra Fiera Internazionale Avicola sono un patrimonio di questo territorio, una risorsa che va difesa e salvaguardata per il bene di tutta la nostra comunità".

La produzione di uova

La produzione italiana di uova, pari a 810mila tonnellate di prodotto, si attesta sui 13 miliardi di uova e vale circa un miliardo di euro per la sola parte agricola, mentre il fatturato delle vendite per la lavorazione e trasformazione del prodotto finito aggiunge un altro miliardo e mezzo di valore al volume d’affari del comparto. Lombardia, Emilia Romagna e Veneto sono le tre regioni che, da sole, coprono oggi quasi la metà della produzione nazionale di uova.