Giornata nazionale dei Beni Comuni, aprono Pinacoteca e Piancastelli

Dopo il successo della prima edizione nel 2017, Italia Nostra lancia per il 13 maggio la Seconda Giornata nazionale dei Beni Comuni, dove per

“bene comune” si intende il patrimonio condiviso della Nazione.

In questa giornata le Sezioni di Italia Nostra scelgono un bene comune da portare all'attenzione della comunità locale e nazionale promuovendo

attività di conservazione, informazione e recupero, con lo scopo di diffondere la cultura della tutela e la consapevolezza del ruolo strategico

che i beni culturali e il paesaggio ricoprono per la crescita sociale, culturale ed economica del Paese come risorse cognitive e motori di

cittadinanza attiva. Il Consiglio direttivo della Sezione di Forlì ha individuato come Bene Comune Palazzo del Merenda, identificato ormai da un secolo come sede degli Istituti Culturali della città – Biblioteca e Musei – che ancora ospita un patrimonio culturale, storico e artistico di altissimo valore in gran parte chiuso al pubblico.

Per l’occasione, grazie alla collaborazione del Comune di Forlì- Assessorato alla Cultura e Servizio Cultura, dalle ore 10 alle ore 12,30 potranno essere visitati lo scalone e i saloni della Pinacoteca civica e della Quadreria Piancastelli. Verranno anche illustrati i patrimoni conservati non

visitabili.