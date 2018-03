Giornata nazionale del paesaggio: il programma dell'Archivio di Stato

L’Archivio di Stato di Forlì-Cesena partecipa alla seconda edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio con una visita guidata tematica, dedicata alle trasformazioni del territorio forlivese legate alle politiche agrarie del regime fascista durante il Ventennio. Protagonisti dell’incontro saranno la battaglia del grano, “l’opera grandiosa per la redenzione alimentare d’Italia dallo straniero“, da realizzarsi in modo che “in breve volger d’anni, la terra d’Italia, santificata dal sudore e dal sacrificio, possa dare pane bastante per tutti i suoi figli”, il piano di bonifica integrale, con il quale lo Stato si impegnava a finanziare le opere di trasformazione agraria e idraulica del territorio italiano, la festa della celebrazione del pane “gloria dei campi, fragranza della terra, festa della vita, ricchezza della patria, il più santo premio alla fatica umana”, temi raccontati attraverso l’esposizione di materiali archivistici, accompagnati da una proiezione di slide illustrative. La ricerca documentale, svolta in collaborazione con le studentesse Alessia Dugheria e Isabella Fabbri del Liceo Scientifico “Fulcie ri Paulucci di Calboli” di Forlì nell’ambito di un progetto di alternanza scuola -lavoro, parte dall’analisi della realtà forlivese per allargare poi lo sguardo a quella nazionale del censimento agricolo del 1930, realizzato “per conoscere come è utilizzato il terreno destinato a scopi agricoli e forestali e quali e quanti prodotti se ne traggono” in una visione complessiva dell’Italia di quegli anni. La tematica scelta si lega alle manifestazioni in calendario per il 2018 Anno europeo del Patrimonio Culturale e Anno del Cibo italiano, nel quale arte, cibo e paesaggio si intrecciano, valorizzandosi vicendevolmente.