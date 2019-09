Anche alla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" le Giornate Europee del Patrimonio

La Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2019), con l'evento intitolato "Un due tre... Fumetto! Cultura e intrattenimento". Ricollegandosi al tema europeo "Un due tre... Arte! Cultura e intrattenimento", in sede fumettotecaria si propongono le aperture straordinarie per sabato 21 settembre, dalle 20 alle 24 e domenica 22 dalle 14 alle 18. "Nulla di più logico della cultura fumettistica e, al tempo stesso, dell'intrattenimento che il fumetto è ben in grado di generare - esordisce Gianluca Umiliacchi, direttore fumettotecario -. Un'esposizione consultabile che vede il patrimonio socio-culturale della Fumettoteca, unica nella Regione Emilia Romagna, esposto al pubblico per la consultazione da parte del pubblico, oltre all'apprendimento culturale per mezzo della produzione fumettistica nazionale. Centinaia e centinaia di albi e volumi, estrapolati dagli oltre 15mila documenti presenti in sede, rappresenteranno uno spaccato della società nazionale, e non solo, per delineare e chiarire gli aspetti legati al mezzo di comunicazione fumettistico". Albi a fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico.



Continua Umiliacchi: "L’iniziativa fa parte degli eventi nel calendario del MiBac, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, riportato nel sito ufficiale. Alla Fumettoteca grazie alla specifica e ragionata iniziativa espositiva, realizzata appositamente per la manifestazione europea, si proporrà al pubblico un messaggio socio-culturale dove l'arte, la Nona Arte, il fumetto riveste un ruolo importante per tutta la comunità. Disponibilità dei componenti Staff Fumettoteca per chiarire e rispondere a tutte le domande e dubbi del pubblico con visite guidate nel contesto fumettotecario e "incontri aperti" per la discussione e confronto sul tema fumettistico, una realtà ancora oggi, ad oltre 110 anni dalla nascita, poco conosciuta, screditata e troppo vissuta con superficialità. Obiettivo dell'iniziativa è organizzare un'attività di informazione pubblica come modo per promuovere una migliore consapevolezza e necessità di coinvolgimento sociale e culturale per i cittadini".

In tutti i Paesi europei si svolgono eventi per celebrare queste giornate, consapevoli dell’importanza che il patrimonio culturale è importante anche per un adeguato sviluppo sociale. La Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" grazie al supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, del Comitato di Quartiere Ca'Ossi e dell'Associazione 4Live, prosegue un prestabilito percorso con i suoi servizi e progetti rivolti ai cittadini, che vede la “Biblioteca dei fumetti”, realizzare il tutto in veste di volontariato. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 3393085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.