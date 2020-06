Giornate Fai all'aperto: alla scoperta del parco del Campus fra storia e riqualificazione

Le Giornate Fai all'aperto giungono anche a Forlì il 27 e 28 giugno. Un nuovo appuntamento del Fai tutto all’aperto per dimostrare che vivere gli spazi esterni può convivere con le norme sanitarie nazionali e regionali. E speciali protagonisti di questo appuntamento sono gli alberi e la natura.

Tra i luoghi prescelti dal Fai nel Forlivese si può ammirare il Parco del Campus universitario di Forlì. Il parco dell'ex ospedale Morgagni è la più grande area verde del centro storico di Forlì che un recente progetto di riqualificazione ha permesso di restituire al pubblico dopo anni di abbandono. L'area, un tempo di pertinenza ortiva dell'ospedale della Casa dei Poveri, fu scelta per l'edificazione del nuovo ospedale Morgagni all'inizio del 900. Alla fine dello stesso secolo, in seguito al trasferimento dell'ospedale nella sede di Vecchiazzano, l'area si è resa disponibile per la realizzazione del Campus universitario inaugurato nel 2013.

Orari di vista: sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00. Tre turni di visita: alle 10, alle 18.30 e alle 20. Gruppo di massimo 18 persone.

Prenotazioni: Per evitare code, lunghi tempi di attesa e dunque per gestire in completa sicurezza la visita sarà obbligatorio prenotare online la visita al sito giornatefai.it. Le prenotazioni aprono martedì 23 giugno e si chiudono tassativamente venerdì 26 alle ore 15:00.

Per confermare la prenotazione viene inoltre richiesto un contributo minimo di 3€ per gli iscritti e di 5€ per i non iscritti, da versare con carta di credito o PayPal al momento dell’iscrizione.