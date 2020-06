Giornate Fai all'aperto: il dialogo fra arte e paesaggio nel Parco delle sculture

Arrivano le Giornate Fai all'aperto: ben 200 luoghi in 150 città aperti il 27 e 28 giugno. Un nuovo appuntamento del Fai tutto all’aperto per dimostrare che vivere gli spazi esterni può convivere con le norme sanitarie nazionali e regionali. E speciali protagonisti di questo appuntamento sono gli alberi e la natura.

Tra i luoghi prescelti dal Fai nel Forlivese si può ammirare il Parco delle sculture di Santa Sofia. Nato come progetto di integrazione tra arte e paesaggio, con la particolarità che le opere dialogano con l'acqua, il percorso del Parco delle sculture si snoda lungo la riva sinistra del fiume Bidente per 2 km a partire dal centro di Santa Sofia.

Orari di vista: sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:30. Turni di visita alle 10, 11.30, 16, 17.30. Gruppo di massimo 20 persone.

Prenotazioni: Per evitare code, lunghi tempi di attesa e dunque per gestire in completa sicurezza la visita sarà obbligatorio prenotare online la visita al sito giornatefai.it. Le prenotazioni aprono martedì 23 giugno e si chiudono tassativamente venerdì 26 alle ore 15:00.

Per confermare la prenotazione viene inoltre richiesto un contributo minimo di 3€ per gli iscritti e di 5€ per i non iscritti, da versare con carta di credito o PayPal al momento dell’iscrizione.