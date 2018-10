Alla scoperta dei luoghi che raccontano la storia del Paese: tornano le Giornate Fai d'Autunno

Sabato 13 e domenica 14 ottobre torna l'appuntamento con le Giornate Fai d'Autunno , la grande festa dedicata ai beni culturali. Si tratta n'occasione unica per visitare luoghi solitamente chiusi al pubblico e guardare con occhi diversi il volto delle nostre città, sentendosi parte di un'Italia orgogliosa della bellezza del proprio patrimonio artistico e naturale, impegnata a proteggerlo e valorizzarlo. Per l’ingresso ai luoghi aperti durante le Giornate Fai d'Autunno non viene emesso un biglietto, ma i volontari Fai presenti nei banchi ben riconoscibili presso il bene aperto chiederanno un'offerta libera per la visita, in cambio della quale verrà consegnata una scheda descrittiva del luogo. Le Giornate FAI d'Autunno sono infatti un importante momento di raccolta fondi per la Fondazione, che si impegna da statuto a impiegarli per il conseguimento della sua missione di tutela del patrimonio d'arte e natura italiano. L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto al raggiungimento degli scopi definiti dallo Statuto del Fai.

Sabato e domenica (dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17) gli apprendisti ciceroni della scuola Media Orceoli faranno da guida alla scoperta del Foro Boario. Il Forum Boarium fin dall’età romana era la piazza dedicata alla compravendita dei bovini e nel corso dei secoli la dicitura si è tramandata tanto che come Foro Boario sono stati designati in Italia i grandi mercati delle carni, non solo bovine, ma di tutti i tipi. Quello di Forlì nacque nel 1927, nella zona di via Ravegnana, fuori dal centro. Nel 1932 fu ampliato dall’ingegnere forlivese Arnaldo Fuzzi, che eresse un edificio diviso in tre corpi di fabbrica uniti da grande arcate che permettessero il transito del bestiame. Dal 1950 il Foro divenne uno dei cinque mercati più importanti d’Italia: si commerciavano fino a 2500 capi di bestiame e vi si definiva il listino prezzi del mercato nazionale dei bovini. Le contrattazioni iniziavano alle prime luci dell’alba e il mercato veniva affollato dagli addetti ai lavori e dalle massaie: nei piani interrati della struttura si trovavano gli uffici dei vigili addetti all’ordine del mercato, quello personale del veterinario capo e dietro di esso. Il contributo suggerito è di 3 euro. Domenica, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 17, gli studenti del Liceo Morgagni faranno da guida alla scoperta dell'ex Casa del Fascio a Predappio. Anche in questo caso il contributo richiesto è di 3 euro.