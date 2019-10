Percorsi tra cielo, terra e acqua. Con le Giornate Fai si scoprono abbazie, chiuse e le Gallerie Caproni

Otto anni e tanti per le Giornate FAI d’Autunno che tornano sabato 12 e domenica 13 ottobre con tante visite per farci emozionare. I giovani ciceroni del Fai ancora una volta accompagnano il pubblico attraverso itinerari a tema che vedono l’apertura di palazzi, chiese, castelli e molti altri spazi.

Anche Forlì aderisce all’iniziativa con tre aperture suddivise su due itinerari tematici: il Viandante - a cura della Delegazione FAI Forlì - e Percorsi – a cura del Gruppo Fai Giovani di Forlì.

Viandante - sulle orme di Dante in Romagna

Gli alunni del Liceo Scientifico "Fulcieri Paolucci di Calboli", guidati dalla professoressa Carlotta Bendi effettueranno la visita all'Abbazia di San Benedetto con passeggiata (facoltativa) all'Acquacheta, luogo percorso da Dante e inserito nel suo Inferno. Nel pomeriggio avverrà la visita alla Torre medievale - recentemente restaurata - di Portico adiacente a Palazzo Portinari.

Sabato 12 ottobre: Sono previste due visite con partenza alle ore 10 e 10,30 per San Benedetto ed alle ore 14,30/15,30 per Portico di Romagna. Dato il particolare tipo di visita è necessaria la prenotazione e, in caso di maltempo, la visita sarà annullata. Per prenotazioni: Libreria il Cenacolo o Segreteria Fai (3293621039).

Percorsi: il territorio tra cielo, terra e acqua

Percorsi di Cielo: Ex Gallerie Caproni - Agli inizi degli anni Trenta Benito Mussolini volle collocare a Predappio una fabbrica aeronautica diretta dal famoso ingegnere Gian Battista Caproni. Furono realizzati anche due tunnel in cemento armato, scavati nella collina antistante la fabbrica, dove poter trasferire le lavorazioni in caso di bombardamento. Di fatto i tunnel non furono utilizzati come gallerie del vento e ad oggi sono l’unica parte dello stabilimento, per il resto in rovina, ad esser utilizzate. Dopo aver ospitato la produzione agricola di funghi edibili, dal 2008 il primo dei due tunnel è stato trasformato in un laboratorio per lo studio dei fenomeni di aerodinamica e fluidodinamica, tra i quali quello delle turbolenze degli aerei. Il laboratorio fa parte del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale – Ciri Aeronautico e rientra nel progetto denominato “Ciclope” (Centre for International Cooperation in Long Pipe Experiments) dell’Alma Mater Studiorum di Bologna.

Sabato 12 ottobre: 10:00 - 12:30 e 14:30 - 17:30.

Percorsi d’acqua: La Chiusa di Calanco - In origine la chiusa era posizionata più a valle, a San Martino in Strada. Nel 1431 i cronisti raccontano della sua distruzione, causata da una piena del fiume, e della sua quasi miracolosa sistemazione effettuata da due giovani forlivesi che operarono in condizioni disperate. Una piccola “diga” sul fiume consente l’innalzamento del livello dell’acqua in corrispondenza della chiusa di Calanco. Parte delle acque viene in questo modo derivata nell’alveo del canale, mentre la parte non derivata prosegue il suo percorso originario nel fiume attraverso un piano inclinato: lo stramazzo. La parete della chiusa che si affaccia sul fiume è realizzata in mattone faccia a vista e mostra due aperture ad arco che alloggiano montanti laterali provvisti di scanalature.

Domenica 13 ottobre: 10:00 - 12:30 e 14:30 - 17:30.

Contributo facoltativo da 2 a 5 euro.